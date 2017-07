Les pilotes Sauber ont vécu une course difficile en manquant de s’accrocher mais surtout, en devant subir un déficit de performance exceptionnel. Le châssis de la C36 n’est pas parfait et le moteur vieux d’un an ne fait que mettre en lumière ses problèmes, ce qui pousse Marcus Ericsson à se dire que sa course n’était pas mauvaise, compte tenu du contexte.

"C’était une course plutôt bonne pour moi" explique le Suédois qui a fini 14e. "J’ai optimisé les performances de la voiture et mes temps au tour étaient corrects, surtout durant la deuxième moitié de la course. Nous aimerions terminer plus haut et nous battre pour les points mais notre rythme était trop lent ce week-end. Nous avons réussi à en tirer le maximum, l’équipe a fait du bon travail pour améliorer les réglages de la voiture tout au long des séances".

Pascal Wehrlein termine 17e après avoir tenté un coup de poker au niveau de la stratégie qui s’est révélé totalement raté, le poussant à passer trois fois par la voie des stands.

"La course ne s’est pas passée comme nous l’espérions" regrette l’Allemand. "Quand la voiture de sécurité est sortie au début de course, nous avons décidé de faire l’arrêt obligatoire et de changer pour les pneus médiums. Par la suite, je suis repassé aux stands pour mettre le gommes tendres avec le but d’aller au bout de la course. Malheureusement, les pneus ont perdu beaucoup d’adhérence, ce qui nous a poussé à changer une nouvelle fois".