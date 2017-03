Condamnée d’avance à passer la saison en fond de peloton à cause de l’utilisation d’un ancien moteur Ferrari, l’équipe Sauber compte bien profiter d’une fiabilité hors du commun pour compenser des performances en berne.

Ces deux semaines avaient mal commencé puisque lors de la première semaine, le moteur version 2016 a rencontré une casse et a dû être changé. Sauber avait pourtant avancé comme principales raisons pour ce choix le fait qu’elle sache déjà comment l’adapter dans la monoplace, mais surtout pour assurer une bonne fiabilité.

La deuxième semaine a rassuré les Suisses sur ce plan puisque la C36 a enchaîné les kilomètres sans rencontrer un seul problème. Marcus Ericsson était de retour au volant pour sa deuxième semaine d’essais et c’est Pascal Wehrlein qui, débarrassé de ses problèmes de dos, a parcouru ses premiers tours en tant que pilote Sauber.

Comme dans toutes les équipes, le travail a essentiellement été axé sur les longs relais et sur la constance des pneumatiques. Sauber sait qu’elle devra impérativement jouer sur l’absence de problèmes qui pourrait toucher les autres équipes afin de marquer des points lors des courses compliquées.

Le manque de performance affiché cette semaine, s’il est symptomatique d’un vrai déficit de puissance, traduit une volonté de travailler sur la polyvalence de la monoplace afin qu’elle se montre à son aise dans toutes les circonstances et avec tous les types de pneus à disposition.

Le résultat est d’ailleurs très clair car si Ericsson, Wehrlein et Giovinazzi se trouvent en fond de classement au total des temps, avec un meilleur temps de 1’2"670 pour le Suédois, leur équipe se place en quatrième position en termes de roulage avec 788 tours cumulés en huit jours, soit 3668 kilomètres.

C’est plus que Force India et Haas, qui sont pourtant de solides équipes de milieu de tableau. Malgré le manque de rythme qui devrait reléguer Ericsson et Wehrlein en fond de classement, l’optimisme est de rigueur à Hinwil pour fêter les 25 ans de l’équipe car les données récupérées durant ces deux semaines permettront d’exploiter au mieux la voiture.

Sauber aura tout intérêt à être au rendez-vous quand les opportunités de points se présenteront car elles ne devraient pas être nombreuses, mais l’intelligence et le savoir-faire de ces 25 années passées en Formule 1 pourraient lui permettre de tirer sporadiquement son épingle du jeu.

