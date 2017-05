Comme la plupart des équipes, Sauber a reçu ce vendredi de grosses évolutions aérodynamiques : un nouvel aileron arrière, de nouveaux flaps sur l’aileron avant et de nouveaux conduits de freins font partie des pièces majeures dernièrement apposées sur la C36.

Ces nouveautés ont donné satisfaction. Elles ont permis à Marcus Ericsson d’occuper la 16e place lors des deux séances de ce vendredi. Le Suédois n’est finalement pas très loin des deux Force India.

« Ce fut une journée positive. Nous avons introduit quelques nouvelles pièces qui ont fonctionné comme attendu. De plus, nous avons testé différents réglages qui nous ont aidés à rendre la voiture un peu plus compétitive. Les relais en pneus médiums et durs m’ont paru assez difficiles, mais en pneus tendres, nous pouvions améliorer, en particulier en EL2, ce qui est positif avant demain. Nous devons continuer à pousser pour franchir encore plus de paliers. »

Pascal Wehrlein, 17e puis 19e en EL2, a paru plus en retrait. L’Allemand dit avoir rencontré plusieurs difficultés avec sa monoplace, sans plus de précision.

« Ce fut un vendredi typique. Nous avons pu collecter beaucoup de précieuses données pour la voiture, en particulier au sujet des nouvelles pièces. C’est difficile de faire des prédictions à ce stade puisque nous avons eu quelques problèmes avec la voiture aujourd’hui. Nous devons toujours comprendre pleinement pourquoi ce fut le cas. Cependant, je suis optimiste, nous pouvons améliorer la voiture pour demain. »