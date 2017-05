Dans la foulée du Grand Prix de Hongrie, du 28 au 30 juillet prochain, des essais privés seront au programme pour toutes les équipes de F1.

A cette occasion, Sauber a décidé de confier sa monoplace à Gustav Malja, pendant une journée.

Le Suédois de 21 ans court actuellement en Formule 2 avec Racing Engineering et occupe la 9e place du championnat. L’an dernier, avec Rapax, il avait signé deux podiums pour terminer à la 13e place du classement général.

Gustav Malja n’a jamais conduit de F1 auparavant et n’était pas même sous contrat avec Sauber. Il sera donc plongé dans le grand bain de la F1 l’été prochain. Il est évidemment aux anges aujourd’hui.

« La perspective de conduire une F1 est exceptionnellement enthousiasmante. C’est un rêve d’enfance qui devient réalité. J’ai vraiment hâte de faire l’expérience de cette sensation. Je suis sûr que ce sera un moment surréaliste. Je ferai tout ce que je peux pour tirer le maximum de ce jour de test et pour apprendre autant que possible. Je remercie vivement Sauber pour me donner cette opportunité fantastique. »

Monisha Kaltenborn affirme que Sauber mûrissait depuis longtemps ce choix. Faut-il s’attendre à ce que Gustav Malja devienne le troisième pilote officiel de l’écurie ? La directrice de l’écurie suisse ne l’a pas encore confirmé.

« Ce sera une opportunité formidable pour Gustav afin qu’il franchisse une nouvelle étape dans sa carrière – et pour qu’il accomplisse son rêve d’enfance. Conduire un F1 pour la première fois est toujours un moment spécial pour les pilotes de course, et donc pour Gustav. Ces dernières années, nous avons suivi son évolution, en particulier l’an dernier en GP2, où il a constamment progressé. »

Cette décision est potentiellement un petit camouflet pour Antonio Giovinazzi. Le pilote italien avait remplacé Pascal Wehrlein lors des deux premières courses de la saison et l’on pouvait légitimement s’attendre à ce qu’il rempile chez Sauber pour les tests en Hongrie… à moins que sa place chez Ferrari soit déjà réservée en août prochain ?