Frédéric Vasseur estime que Sauber doit encore revoir pas mal de choses sur le plan opérationnel, afin d’optimiser ce qui est déjà à disposition.

Mais, pour l’équipe suisse, l’important est de faire des courses sans la moindre erreur afin de pallier au manque de performances de la voiture actuelle.

A Singapour, Sauber n’a clairement pas fait les bons choix de pneus et a peut-être manqué un ou deux points à l’arrivée à cause de cela. De plus une erreur de communication à cause d’une erreur d’un système est survenue.

"Cette course a été difficile pour nous," admet le Français.

"Nos deux pilotes sont partis avec les pneus pluie et nous avons décidé à un moment de diviser notre stratégie. Marcus Ericsson est passé en intermédiaires alors qu’on a laissé Pascal Wehrlein en piste pour le faire passer en pneus slicks dès son premier arrêt."

Cela aurait pu faire gagner beaucoup de temps et beaucoup de places à Wehrlein.

"Mais la piste n’a pas séché assez rapidement et il a perdu beaucoup de temps aussi en obéissant aux drapeaux bleus plus tard dans la course."

La 12e place à l’arrivée de l’Allemand aurait bien pu être la 10e, voire la 9e sans cette erreur.

L’autre erreur "est intervenue durant l’arrêt de Marcus. On a eu une erreur système ce qui nous a conduit à une erreur de communication".

"De manière générale, nous devons revoir nos procédures pour éviter ce genre de situations à l’avenir."