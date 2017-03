Pour sa 25e saison en F1, Sauber aura des ambitions mesurées, puisque l’écurie suisse comptera sur un V6 Ferrari 2016 gelé qui risque de l’handicaper sérieusement. Mais après le rachat de l’écurie par Longbow Finance, l’avenir, à moyen terme, est beaucoup plus serein.

Les premiers Grands Prix de la saison seront néanmoins très importants pour Sauber : il s’agira de maximiser les résultats avant que la différence de performance au niveau des unités de puissance ne se fasse trop sentir. Après des essais barcelonais plutôt convaincants, au moins sur le terrain de la fiabilité, Sauber doit donc viser haut ce week-end.

Pour le moment, Marcus Ericsson aborde avec sérénité ce premier rendez-vous.

« J’aime beaucoup Melbourne parce que c’est un endroit fantastique. Les fans et l’ambiance sont simplement formidables. J’ai hâte de démarrer enfin la saison en Australie. Après des essais de pré-saison remplis de défis, avec beaucoup de données collectées, j’aborde Melbourne avec un état d’esprit positif. Maintenant, nous devons voir comment se passe le tout durant ce premier week-end, avec la nouvelle voiture. »

« Le circuit Albert Park est un peu délicat avec un mélange de circuit permanent et de circuit urbain. Dans l’ensemble, je pense que ce sera un défi de trouver les bons réglages, mais je suis confiant, nous y arriverons bien. »

Tandis que le Suédois évolue dans un environnement ultra-connu, ce sera la première course de Pascal Wehrlein pour Sauber. L’Allemand ne devrait d’ailleurs pas être à 100 % de ses capacités, puisqu’il traîne toujours sa blessure au dos.

« Le Grand Prix sera très spécial pour moi et aussi pour Sauber. Il marque les débuts de mon nouveau rôle de pilote pour l’écurie suisse, et je suis sûr que quand les feux verts s’allumeront, ce sera un moment unique du dimanche. »

« Durant la deuxième semaine des essais hivernaux, j’ai eu des journées productives, et j’ai été capable de devenir assez familier avec les procédures de la C36. Après une intense préparation physique ces dernières semaines, je suis excité de me rendre à Melbourne, et je me sens prêt et bien préparé pour une course d’ouverture pleine de défis. »

« L’ensemble apparaît prometteur pour le moment de mon côté, mais nous ne savons jamais vraiment ce qu’il en est avant d’arriver à Melbourne. J’ai 100 % confiance dans le travail de notre équipe. »