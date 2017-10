Les choses ont apparemment avancé du côté des pilotes Sauber dans le paddock de Mexico ce week-end.

Pascal Wehrlein avait suggéré jeudi que des discussions étaient à venir et, comme il semblait le craindre, elles n’ont pas tourné à son avantage selon les dernières informations de la presse suisse et allemande.

Sauber devrait bien annoncer, en novembre, l’arrivée du jeune pilote de l’Académie Ferrari, Charles Leclerc. Le Monégasque a dominé de la tête et des épaules la Formule 2 cette année et a donc été encore plus convainquant qu’Antonio Giovinazzi.

L’Italien restera 3e pilote de Ferrari en 2018, poursuivant ainsi son apprentissage de la Formule 1.

Qui épaulera donc Leclerc ? Ce serait bien Marcus Ericsson, sauvé in extremis par ses bonnes performances de ces dernières semaines face à Wehrlein (l’Allemand aurait-il craqué face à l’incertitude sur son avenir), mais aussi sauvé par ses généreux sponsors, liés au propriétaire de Sauber, Longbow Finance.

Le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, a fait le choix de ne pas suivre la route empruntée par Haas, afin de ne pas perdre le potentiel fantastique de l’usine Sauber à Hinwil.

Cela signifie donc qu’il faut du budget pour la faire tourner. Les sponsors de Marcus Ericsson sont donc nécessaires tout comme la réduction sur la facture du moteur Ferrari qui accompagnera l’arrivée de Charles Leclerc.