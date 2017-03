Le constat reste mitigé chez Sauber après cette huitième et dernière journée d’essais d’intersaison car même si la fiabilité est au rendez-vous, notamment grâce à un moteur vieux d’un an et déjà éprouvé, ce même moteur pèse lourd dans la balance de performance de l’équipe suisse.

"C’était une matinée intéressante, je me suis amusé lors des relais courts en pneus super et ultra tendres" expliquait Ericsson. "Dans l’ensemble, ce fut une dernière séance productive pour terminer ces essais, sans rencontrer de problème. Nous avons bien progressé aujourd’hui mais il nous reste encore du travail pour atteindre le niveau espéré. Nous avons beaucoup de travail sur les analyses de données afin d’améliorer la voiture".

Cet après-midi, Pascal Wehrlein a pris le relais au volant de la C36 : "C’était une nouvelle séance importante pour moi, j’ai parcouru 42 tours. Nous avons changé de programme et continué à analyser la voiture, notamment au travers d’essais aérodynamiques en pneus tendres et médiums. Néanmoins, j’ai pu franchir une étape en continuant à me familiariser avec la nouvelle voiture et j’ai hâte de disputer ma première course pour Sauber".