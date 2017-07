L’équipe Sauber commencera le Grand Prix d’Autriche demain de la dernière ligne, avec la 19e place pour Marcus Ericsson et la 20e pour Pascal Wehrlein.

Depuis les séances d’essais libres d’hier, il est clair qu’un week-end difficile était à venir pour les Suisses.

"Bien que nous ayons eu une journée légèrement meilleure, nous ne pouvons pas être satisfaits de nos places," commente Marcus Ericsson.

"En ce qui concerne mon tour le plus rapide en Q1, par rapport à hier, j’ai pu réduire l’écart entre moi et notre concurrence directe. Nous avons fait des progrès, cependant nous devons continuer à nous améliorer. La course de demain sera particulièrement exigeante pour les freins. La pluie est annoncée, cela pourrait bien nous aider."

Pascal Wehrlein a été battu par son équipier.

"Malheureusement, il n’y avait pas beaucoup plus qui aurait pu être fait lors de la qualification. Après les essais d’hier, aujourd’hui, j’ai continué à avoir des problèmes avec mon moteur, et cela m’a fait perdre le rythme, surtout sur les lignes droites. Comme d’habitude, je ferai de mon mieux pendant la course demain. La météo pourrait jouer un rôle déterminant dans ce GP alors j’espère la pluie."