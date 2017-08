Le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps a pris fin pour Sauber avec une 16e place à l’arrivée pour Marcus Ericsson.

Pascal Wehrlein a dû se retirer de la course dès le troisième tour, après avoir eu des problèmes avec la suspension sur sa voiture.

"En arrivant sur cette course, nous savions que nous ne serions pas très compétitifs," commente Marcus Ericsson.

"Il y a eu de bonnes choses pour nous, surtout dans le secteur intermédiaire, celui où l’aéro compte. Cependant, le manque de vitesse de pointe dans le premier et le dernier secteur nous a rendu la course difficile. Bien que la piste de Monza soit également difficile en termes de moteur, nous allons faire de notre mieux pour nous battre pour le meilleur résultat possible."

Pascal Wehrlein ajoute que "ce week-end a été difficile pour moi. Nous avons eu un problème avec la suspension sur ma voiture, et, malheureusement, j’ai dû me retirer de la course. Je me concentre maintenant sur la prochaine course et j’espère avoir une nouvelle opportunité pour un meilleur résultat à Monza."