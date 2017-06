Le Grand Prix du Canada devrait être périlleux pour Sauber. L’écurie pâtit tout d’abord d’un V6 Ferrari 2016 qui souffre sur les longues lignes droites de Montréal.

Par-dessus le marché, on cherche encore les bons réglages du côté des ingénieurs de Sauber. Marcus Ericsson et Pascal Wehrlein ont donc fini aux 18e et 20e places cet après-midi.

Le pilote suédois pense néanmoins qu’il a toujours une bonne marge de progression à trouver en ultra tendres.

« Nous avons eu une journée convenable, en particulier avec les supertendres, dans les deux séances. Nous n’avons pas été capables d’atteindre notre plein potentiel en ultratendres, donc nous devons comprendre pourquoi. L’après-midi, nous nous sommes concentrés sur la préparation de la course en pneus supertendres. »

Pascal Wehrlein se plaint plus particulièrement de l’équilibre de sa monoplace.

« Aujourd’hui fut une journée difficile. Nous avons collecté beaucoup de données en pneus tendres en EL1, mais selon moi, ils étaient simplement trop durs pour cette piste. L’après-midi, nous nous sommes concentrés sur les relais longs et courts en ultratendres. Nous avons procédé à des changements dans nos configurations aéro, mais ce n’était pas idéal, parce que je ne me suis pas senti à l’aise avec l’équilibre de la voiture. Je suis confiant, nous pouvons régler ce problème pour demain. »