L’équipe Sauber se présente en Hongrie pour une course qui va revêtir une importance toute particulière puisque les deux C36 vont recevoir plusieurs évolutions comme un nouvel ensemble aérodynamique, un nouveau plancher et un système de refroidissement amélioré.

"C’est la dernière course avant la pause estivale et le Hungaroring est une piste sur laquelle j’ai souvent été durant les dernières années" explique Marcus Ericsson. "C’est un circuit très technique avec une combinaison de virages très intéressante. J’ai surtout hâte de voir mes fans suédois là-bas, ce qui me motive encore plus à faire de bonnes performances. Nous aurons de nouvelles pièces sur la voiture et ce sera intéressant de voir les premiers effets de cette amélioration aérodynamique. Nous espérons pouvoir progresser et nous rapprocher du milieu de peloton".

Pour Pascal Wehrlein, l’impatience d’arriver en Hongrie est surtout conduite par l’envie de découvrir la nouvelle mouture de la Sauber : "J’ai hâte d’y être, surtout grâce à l’amélioration aérodynamique que nous aurons là-bas et j’ai hâte de voir comment les joueront sur nos performances. Ce sera notre dernière course avant la pause, je ferai de mon mieux pour être performant et terminer la première partie de saison sur une note positive".

Suite au Grand Prix de Hongrie, Sauber testera deux pilotes durant les essais privés qui seront organisés deux jours après la course. Ce sont deux pilotes de F2, Gustav Malja et Nobuharu Matsushita, qui seront mis à l’essai par l’équipe suisse. Dans le cas du dernier cité, ce test pourrait être un vrai galop d’essai si l’accord avec Honda est confirmé pour 2018 car le motoriste pourrait chercher à placer un pilote japonais en F1 l’an prochain.