Sauber n’a pas tiré profit des conditions délicates pour créer la surprise au Grand Prix de Chine. L’écurie suisse a affiché un manque criant de compétitivité en course. Marcus Ericsson a certes fini l’épreuve, mais à la 15e place et très loin des points. Le pilote suédois a particulièrement souffert avec les pneus.

« J’ai eu un bon départ et aussi un premier tour convenable. Durant la voiture de sécurité virtuelle, nous sommes passés aux pneus tendres, même si nous savions que la piste était partiellement sèche, et donc toujours humide en même temps. Après cela, c’était assez difficile. Les conditions étaient difficiles car les températures de l’asphalte étaient relativement basses, ce qui a rendu difficile de bien faire fonctionner les pneus. Dans l’ensemble, j’ai souffert avec les pneus durant toute la course, je ne les ai jamais fait marcher dans la bonne fenêtre de fonctionnement. »

Antonio Giovinazzi a vécu une course pire encore. Comme en qualifications (photo ci-dessus), il est parti à la faute, et quasiment au même endroit (juste après le dernier virage). L’Italien était en ligne droite quand il a dévissé après avoir roulé dans une zone humide. Deux fautes en deux jours, voilà qui écorne sa réputation…

« Tout d’abord, je veux m’excuser vis-à-vis de l’équipe. Ils ont fait un travail formidable pour que la voiture soit prête pour la course. C’est dommage que je me sois aussi crashé aujourd’hui. C’est une journée pleine de leçons. Je veux juste oublier ce week-end rapidement. »

Monisha Kaltenborn, la directrice de l’écurie, a du pain sur la planche pour revenir au niveau de compétitivité souhaité…

« Aujourd’hui, ce n’était pas notre journée, en particulier pour Antonio. Nous sommes heureux qu’il aille bien après son accident. Les conditions étaient difficiles, et encore plus quand vous n’avez pas beaucoup d’expérience. Pour Marcus, la course ne fut pas non plus facile, puisque nous n’avons été simplement pas cabales de suivre le rythme de nos concurrents. Cette course a montré les faiblesses de notre voiture. »