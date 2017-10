L’équipe Sauber a connu une journée de vendredi peu intéressante mais conforme à son programme.

Charles Leclerc a disputé sa deuxième séance pour le compte de l’équipe et a réussi à se hisser à moins d’une demi-seconde de Marcus Ericsson lors des Libres 1.

"Je suis satisfait de ma deuxième séance pour le compte de Sauber" déclarait le Monégasque après la séance.

"Suite à la séance sous la pluie en Malaisie, j’ai de nouveau rencontré des conditions humides en début de séance ici à Austin. Vers la fin de la séance, la piste a séché, c’était la première fois que je pilotais la voiture dans ces conditions. J’aime le circuit et je suis heureux d’avoir pu accomplir notre programme".

Ericsson a vécu une journée satisfaisante sur un circuit qu’il adore.

"C’est toujours génial d’y piloter. Nous avons suivi notre programme lors de la première séance en nous consacrant sur des essais mécaniques et aérodynamiques. L’après-midi, nous avons perdu du temps à cause d’un problème et nous voulons maintenant étudier nos données afin de progresser pour les qualifications".

Des progrès que Pascal Wehrlein devra faire encore plus rapidement puisque c’est lui qui a cédé son volant à Leclerc le matin.

"Je suis plutôt satisfait de ma séance si je considère que je n’ai pas roulé le vendredi matin. Je voulais faire autant de tours que possible, la voiture était bonne niveau équilibre et sur le plan des temps au tour, l’écart avec nos rivaux directs n’était pas énorme. Cela donne de l’espoir pour la course".