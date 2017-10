17e et 18e de cette course malaisienne, Pascal Wehrlein et Marcus Ericsson n’avaient guère le matériel pour viser les points à Sepang, mais il y avait du mieux. L’Allemand a a affiché un meilleur visage que son coéquipier, sans pour autant pouvoir finir devant les Haas ou Pierre Gasly.

« Je suis assez satisfait de cette course aujourd’hui » confiait Pascal Wehrlein après l’arrivée. « Même si je ne suis pas satisfait du résultat final, j’ai pu maintenir un bon rythme tout le long, et j’ai pu batailler pour me faufiler dans le milieu du peloton, pendant une partie de la course. C’est une bonne étape. Maintenant je veux regarder les données et voir comment nous avons réalisé ces progrès. Notre objectif est de conserver ce bon travail pour les prochaines courses, afin d’obtenir des résultats plus satisfaisants. »

« C’était une course assez pauvre pour moi aujourd’hui. » regrette quant à lui Marcus Ericsson. « Mon rythme n’était pas assez bon et je ne sais pas encore pourquoi. Nous allons regarder les données pour en comprendre les raisons et pour s’assurer que je pourrai revenir plus fort pour la prochaine course au Japon. »

Frédéric Vasseur relève lui aussi une amélioration du rythme de course, au moins chez Pascal Wehrlein. Mais c’est encore loin d’être suffisant.

« En termes de rythme, nous avons fait une bonne course aujourd’hui par rapport aux précédentes, même si nos positions finales ne le reflètent pas. Notre stratégie était aussi bonne, et nous avons pu rattraper des rivaux du milieu du peloton à un moment donné. La performance de Pascal était solide et constante et celle de Marcus était bonne aussi. Dans l’ensemble, c’est un signe positif pour nous qui montre que nous faisons du bon travail, et il faut continuer à pousser. »