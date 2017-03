Sauber a connu un mercredi plutôt productif en faisant rouler ses deux pilotes, Pascal Wehrlein et Marcus Ericsson. L’Allemand a passé 59 fois la ligne d’arrivée du circuit de Barcelone le matin, tandis que le Suédois a bouclé 47 tours l’après-midi, sans connaître non plus de grave souci de fiabilité.

Les temps des deux pilotes se situent en bas de la feuille des temps. Mais les tests aérodynamiques, le travail sur les réglages et les pneus ainsi que les simulations de course étaient davantage au programme que la pure recherche de performance.

Pascal Wehrlein continue de se remettre de sa blessure au dos et n’a connu que son deuxième jour de roulage dans la Sauber… Mais n’a pas eu de difficulté particulière semble-t-il.

« C’était une journée positive pour moi. J’ai été capable de me familiariser de plus en plus avec les procédures de la voiture et de trouver la vitesse pour effectuer un bon nombre de tours. Nous avons eu un programme intensif le matin, avec un travail sur les réglages, et des tests aéro, durant lesquels nous avons beaucoup appris. Tout compte fait, c’est de mieux en mieux pour moi chaque jour. ».

Marcus Ericsson a lui aussi mené un travail de fond sur sa nouvelle monture…

« C’était une autre journée occupée pour nous, à essayer de comprendre notre nouvelle voiture. Tous les deux, Pascal et moi, avons effectué un grand nombre de tours pour continuer à évaluer les différentes options des réglages. Certaines choses que nous avons essayées étaient positives, d’autres négatives, puisqu’il s’agit de tests. Nous avons des tonnes de données à analyser pour mieux comprendre la voiture, et pour progresser dès demain. »

Demain, Sauber alignera également ses deux pilotes en alternance, à l’image de Mercedes ou de Renault.