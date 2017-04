Sauber n’a une fois de plus pas marqué de points ce dimanche et son compteur affiche toujours un zéro pointé, à l’image de McLaren. A Bahreïn cependant, Pascal Wehrlein a longtemps été aux portes du top 10, sans jamais avoir le rythme nécessaire pour menacer Esteban Ocon.

Pascal Wehrlein a quoi qu’il en soit signé une performance extrêmement rassurante après son retour de blessure. Il a pu tenir le coup physiquement et avec un abandon supplémentaire, aurait même pu débloquer le compteur point de Sauber aujourd’hui.

« Je suis très satisfait du déroulement de mon week-end. Être 13e en qualifications et maintenant finir la course à la 11e place… C’était une course difficile, puisque nous avions décidé de ne faire qu’un seul arrêt. Le résultat est le maximum que nous pouvions obtenir aujourd’hui. C’est bien sûr dommage d’avoir manqué ce point de seulement une place. »

Marcus Ericsson a certes pris un meilleur départ que son coéquipier, mais il n’était pas non plus dans le bon rythme. Le Suédois n’a d’ailleurs pas vu l’arrivée en raison d’un problème de boîte de vitesses.

« Ce fut une course décevante. Le départ a été bon. J’étais le seul pilote en pneus tendres, mais j’ai pu suivre le peloton assez bien. La voiture de sécurité est arrivée à un mauvais moment pour nous, donc nous avons décidé de rester. Au restart, j’étais 8e. Malheureusement, les autres voitures, en pneus frais, ont pu me dépasser. Après mon arrêt, j’ai chaussé des supertendres. Les temps au tour semblaient bons. Mais j’étais trop loin pour rattraper les voitures devant moi. A la fin, j’ai eu un problème de boîte de vitesses, ce qui m’a forcé à m’arrêter. »

Monisha Kaltenborn est revenue sur le choix de son écurie d’adopter des stratégies décalées ce dimanche. Un choix qui n’aura pas rapporté grand-chose..

« C’est un résultat raisonnable, puisque nous savions que ce serait une course difficile. Nous avions décidé avant de choisir des stratégies différentes dans le but de tirer profit d’une stratégie à un seul arrêt. Marcus a été le seul pilote à commencer avec des pneus tendres. Malheureusement, il n’a pas pu finir la course en raison d’un problème de boîte de vitesses, juste deux tours avant le drapeau à damiers. Pascal a été plus chanceux. Il a livré une bonne performance pour finir la course à la 11e place. »