Lors des Libres du Grand Prix du Japon, Sauber a testé un nouvel aileron avant et s’est concentrée sur des tests mécaniques.

L’après-midi, de fortes pluies ont retardé le début des Libres 2, ce qui a fait que le programme prévu n’a pas pu être réalisé dans son intégralité.

Sans surprise, les deux pilotes sont encore au fond du classement.

"Les Libres 1 se sont bien passés. En raison des conditions de pistes plutôt stables, nous avons pu tester pas mal de réglages sur la voiture, au travers desquels nous avons pu acquérir de nouvelles connaissances," commente Marcus Ericsson.

"Toutefois la pluie est arrivée l’après-midi, ce qui a fait que nous n’avons pas pu boucler le programme prévu. C’était dommage, mais les conditions sont les mêmes pour toutes les écuries. Demain matin, nous allons poursuivre le travail réalisé lors des Libres 1 et essayer d’améliorer les choses pour le reste du week-end."

Pascal Wehrlein confirme que "les premiers essais libres se sont très bien déroulés. J’ai été très satisfait de l’équilibre de la voiture et je me suis senti à l’aise sur la piste avec le nouvel aileron avant."

"Cependant, c’était un peu dommage que nous n’ayons pas pu réaliser plus de tours à cause de la pluie. À présent, j’ai hâte d’être à demain et je suis curieux de voir ce que la journée va nous apporter."