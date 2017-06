Il n’y a pas de miracle pour Sauber. Sur une piste où la puissance moteur compte, le V6 Ferrari 2016 des monoplaces suisses n’est évidemment pas le plus performant. Pascal Wehrlein et Marcus Ericsson trustent le fond de grille. L’écurie suisse vit de toute manière un week-end de transition, après le départ précipité de Monisha Kaltenborn en début de semaine.

Marcus Ericsson espère encore progresser demain grâce aux données récoltées aujourd’hui, mais la tâche sera ardue pour le Suédois.

« Ce ne fut pas une bonne journée pour nous. Il nous a été difficile de commencer les EL1 en pneus médiums, donc je n’ai pas débuté le vendredi de la meilleure des manières. J’ai trouvé intéressant d’essayer des différents réglages tout au long des séances. Grâce à l’analyse des données, nous pourrons décider comment progresser pour le reste du week-end. »

Pascal Wehrlein n’est pas non plus à la fête, mais on ne peut pas dire qu’il soit totalement surpris par le niveau de performance de sa monoplace.

« Ce fut une journée assez difficile. Le point positif, c’est que nous avons pu essayer différents réglages. Nous avons aussi pu compléter notre programme de la journée. Nous savions que ce tracé représenterait un défi pour nous. Cependant, nous n’avons pas anticipé tout ce qui a nui à notre performance aujourd’hui. Nous travaillons maintenant à des améliorations pour le reste du week-end. »