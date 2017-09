Le line-up de l’écurie suisse pour la saison prochaine est encore inconnu. Mais l’heure du choix arrive pour Sauber.

La situation, il y a quelques semaines, semblait très défavorable à Pascal Wehrlein. Le pilote allemand, protégé de Mercedes, était inévitablement censé faire les frais du récent accord entre Sauber et Ferrari. Hier, nous apprenions de plus que Charles Leclerc participerait à quatre séances en Essais Libres 1 d’ici la fin de la saison - un signe de plus qui montre que la titularisation du Monégasque est proche.

Mais c’est aujourd’hui Marcus Ericsson qui aurait plutôt du souci à se faire. C’est en effet le Suédois qui laissera sa place à Charles Leclerc lors des prochaines vendredis matins.

Même si Ericsson a des liens très étroits avec les propriétaires de Sauber, son avenir serait tout de même inscrit entre parenthèses. Sauber pourrait tout à fait décider de placer non pas un, mais deux jeunes pilotes Ferrari, avec Antonio Giovinazzi et Charles Leclerc.

Pascal Wehrlein n’a pas non plus abdiqué. Plus performant que Marcus Ericsson cette saison, le pilote allemand croit en ses chances et fait confiance à Mercedes.

« Je suis leur pilote junior. Je ne pense pas que je serais en meilleure situation avec un conseiller personnel. »

Sauber devrait prendre sa décision à la fin du mois de septembre, ou au début du mois d’octobre.