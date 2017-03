Sauber a décidé de remplacer Pascal Wehrlein pour le Grand Prix d’Australie, avant le début des essais libres 3.

Le pilote allemand ne se sent pas assez bien pour faire une distance de course à la suite d’un manque d’entrainement selon Sauber. C’est le pilote de réserve de Ferrari, Antonio Giovinazzi, qui roulera à sa place.

"Mon niveau physique n’est pas assez bon pour faire une distance de course complète, à cause de mon manque d’entrainement," reconnait Wehrlein ce matin. "J’ai expliqué la situation hier soir à l’équipe. Sauber a donc décidé de ne pas prendre de risques. C’est dommage mais c’est la meilleure décision pour l’équipe."

L’Allemand insiste sur le fait que cette décision est bien liée à son manque d’entrainement et non à problèmes de dos qui persisteraient suite à son accident à la Course des Champions.

Monisha Kaltenborn, la directrice de Sauber, ajoute : "nous avons un grand respect pour l’ouverture d’esprit de Pascal et son professionnalisme. Cette décision n’était pas facile à prendre pour lui mais cela souligne son esprit d’équipe. Il doit maintenant se concentrer sur sa forme physique. Et nous ne souhaitons prendre aucun risque inconsidéré dans ce genre de situation. Pascal sera en Chine, comme prévu."