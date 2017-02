Pascal Wehrlein, blessé au dos lors de la Course des Champions à Miami le mois dernier, a dû se faire une raison : l’Allemand ne peut participer à la première session d’essais privés à Barcelone avec Sauber, et est remplacé poste pour poste par Antonio Giovinazzi, le troisième pilote Ferrari.

Présent dans le paddock de Barcelone, l’ancien pilote assure que sa présence lors de la deuxième session d’essais libres n’est pas encore compromise. Il doit prendre l’avion pour Zurich à la fin de la semaine pour des examens supplémentaires qui décideront de sa participation.

« Je me sens bien, je n’ai pas mal, rien, c’est seulement une mesure de précaution. Il s’agit d’éviter une autre blessure difficile supplémentaire pour le moment. Donc c’est simplement quelque chose pour assurer le futur, et c’est tout. »

« Je verrai des docteurs et ensuite nous verrons. J’espère bien sûr qu’ils me donneront le feu vert et qu’ils diront : ‘Tout va bien, vous pouvez retourner à la course’, mais vous ne savez jamais. »

Mais après sa blessure, Pascal Wehrlein est-il toujours en excellente condition physique ? L’Allemand l’assure à qui veut l’entendre aujourd’hui…

« J’ai eu simplement un peu mal durant les premiers jours. J’étais courbaturé de partout, ce qui est normal après un crash. Mais en ce moment, je n’ai pas mal du tout, je me sens bien, je m’entraîne normalement, et j’ai vraiment hâte de revenir dans la voiture. »

La deuxième session des essais à Barcelone commencera le 7 mars prochain. Le compte à rebours est lancé pour Wehrlein…