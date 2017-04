Quel retour ! Pour son premier Grand Prix de la saison, Pascal Wehrlein, revenu de blessure, a totalement éclipsé Marcus Ericsson en le battant de 5 dixièmes en Q1. En Q2, l’Allemand a encore haussé son niveau de jeu pour aller chercher la Force India d’Esteban Ocon (son ancien coéquipier). Les doutes sur son état de santé sont définitivement levés…

L’ancien champion de DTM n’oublie pas de remercier Sauber et Mercedes, sans qui il ne serait pas sur la grille aujourd’hui.

« Je suis vraiment heureux de ma 13e place. J’ai pu m’améliorer de session en session, donc dans l’ensemble, nous pouvons être satisfaits du résultat aujourd’hui. Je suis curieux de la course de demain. Je ferai sûrement de mon meilleur et j’apprendrai autant que je pourrai, parce que ce sera aussi ma première course pour Sauber. Je veux une fois encore remercier Sauber et aussi Mercedes pour le soutien qu’ils m’ont apporté durant mon absence. »

Relégué en 19e place, Marcus Ericsson a pris une petite claque. Il sait désormais de quel bois est fait son nouveau coéquipier... Lueur d’espoir pour le Suédois : il se dit plus confiant sur son rythme de course.

« Ce fut une qualification décevante pour moi après avoir été sorti en Q1. Je n’ai pas tiré le maximum de la voiture, mais c’est ainsi parfois. Néanmoins, aujourd’hui, je me suis senti plus à l’aise dans la voiture, si on fait une comparaison avec les essais libres de vendredi. Les longs relais ont l’air OK. Donc j’espère que nous pourrons nous battre pour revenir demain. »