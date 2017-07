Sauber a réussi à marquer un point à Bakou grâce à Pascal Wehrlein, mais cette 10e place devait bien sûr beaucoup aux circonstances de course particulières.

L’écurie suisse, qui n’a toujours pas de directeur attitré depuis le départ de Monisha Kaltenborn (Vasseur serait sur le point d’être annoncé), aborde les deux courses du Red Bull Ring et de Silverstone un peu dans le brouillard.

Directeur d’écurie ou non, Marcus Ericsson se réjouit d’avance de piloter en Autriche et en Grande-Bretagne.

« La piste du Red Bull Ring est l’une des plus courtes du calendrier. Je m’attends à ce que cela influence les écarts au tour, ce qui sera intéressant. Ce n’est pas la piste la plus technique, ce sera donc essentiel pour nous de viser un tour parfait en qualifications. Les fans ici sont habituellement spectaculaires. C’est aussi le cas à Silverstone. C’est l’une de mes pistes favorites, avec des enchaînements de virages incroyables et quelques courbes à haute vitesse. J’y prends vraiment du plaisir. Pour nous autres pilotes, ce sera impressionnant de faire l’expérience des plus hautes vitesses avec davantage de forces-G. »

Pascal Wehrlein se rappelle que c’est en Autriche qu’il a pour la première fois marqué des points en F1, l’an dernier, sur sa modeste Manor.

« Le Red Bull Ring sera toujours spécial pour moi, parce que j’y ai marqué mon tout premier point en F1. J’ai vraiment hâte de revenir sur ce Grand Prix avec plus d’expérience dans mes bagages, et j’espère aussi bien performer. Concernant Silverstone, c’est toujours un endroit formidable, en particulier parce qu’il y a beaucoup de fans qui sont vraiment des passionnés de sport auto. Les conditions météo imprévisibles, typiques de l’Angleterre, pourraient aussi jouer un rôle-clef dans le résultat. »