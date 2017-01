Sauber a décidé, pour cette saison 2017, de ne bénéficier que d’un V6 Ferrari 2016, dont le développement a été gelé en fin d’année. La saison dernière, Toro Rosso s’était aussi retrouvée avec une unité de puissance datée, et avait connu une deuxième partie de saison particulièrement pénible par conséquent. Le choix de Sauber a donc fait beaucoup de sceptiques – d’autant plus que le développement des moteurs sera totalement libéré cette saison.

Monisha Kaltenborn, la directrice de l’écurie, monte aujourd’hui au créneau pour défendre une nouvelle fois son approche.

« Nous ne savons pas ce que les autres vont faire avec leur unité de puissance. Vous avez vu que l’écart entre 2015 et 2016 n’était pas si important, et je suis sûre que les manufacturiers travaillent déjà davantage sur la fiabilité, sachant que le nombre d’unités de puissance [disponibles pour une saison] a été ramené à quatre [contre cinq en 2016]. Et cela requiert aussi beaucoup de travail. »

« Je pense que si vous regardez le développement des moteurs, il n’y a pas de très gros écarts si on compare les performances actuelles à celles de 2014 et de 2015. Bien sûr, cela dépend aussi de votre fournisseur moteur. Nous pensons que nous pouvons combler beaucoup de ces écarts grâce au développement aérodynamique. C’est pourquoi nous avons fait ce choix, de telle sorte à se concentrer davantage sur ces nouvelles règles et sur le châssis. Notre plan est absolument d’avoir un développement qui se déroule tout le long de la saison, et qui ne s’arrête pas au milieu de l’année. »

Sauber est dans sa dernière année de contrat avec Ferrari pour la fourniture moteur. Rien ne dit que l’écurie suisse prolongera son bail avec les Rouges. Des discussions seraient actuellement en cours avec Honda et Mercedes. On sait en outre que Pascal Wehrlein a été placé par la firme à l’étoile cette année chez Sauber, ce qui augmente la probabilité d’une signature avec Mercedes.

Pour le moment, Monisha Kaltenborn se refuse à tout commentaire. « Cette année est notre dernière année de contrat avec Ferrari, et nous évaluons nos options pour le futur » a simplement déclaré la directrice de Sauber.