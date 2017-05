Sauber, grâce à une stratégie à un seul arrêt osée mais finalement rémunératrice en Espagne, a réussi à inscrire 4 points grâce à Pascal Wehrlein. Mais même avec ce résultat, l’écurie suisse demeure avant-dernière au classement des constructeurs, ce qui ne satisfait pas encore Monisha Kaltenborn.

« Oui, nous avons eu une bonne course à Barcelone, mais nous sommes toujours un peu déçus de notre début de saison. Nous en attendions davantage. Mais nous avons maintenant la force de dire : ‘Ce n’est pas ça, nous pouvons mieux faire !’. Et nous l’avons fait, parce que nous avons les moyens pour le faire, nous avons la stabilité pour le faire. Abandonner, ce n’est pas dans notre ADN. Nous voulons réussir notre objectif à la fin de la saison. »

Quel est l’objectif que fixe ainsi la directrice de Sauber à son écurie ?

« Nous voulons recoller de nouveau au milieu de peloton. Oui, le milieu de peloton est étendu, donc plus haut nous serons, mieux ce sera. Mais avec tous les changements survenus dans l’équipe, nous sommes bien installés pour revenir dans le milieu de peloton. Quelque part entre la 5e et la 7e place [du classement des constructeurs]. »

Pourtant, Sauber pâtit cette saison d’un net déficit puisque l’écurie ne compte que sur un V6 Ferrari 2016 gelé. Il faut, pour compenser ce désavantage, que les évolutions aérodynamiques soient d’autant plus travaillées. Et Sauber attend encore des pièces majeures pour la prochaine course.

« Des pièces très importantes devraient aussi nous permettre de gagner en performance. Elles sont prévues pour Monaco. Ensuite, les prochaines évolutions devraient avoir lieu en Autriche, à Silverstone et à Budapest. »

Or, l’an prochain, Sauber risque encore de souffrir d’un déficit moteur. L’écurie suisse a choisi Honda pour 2018, et étant donné les déboires actuels du motoriste japonais, beaucoup sont sceptiques… Qu’y répond Kaltenborn ?

« Ce sera pour l’an prochain, et beaucoup de choses peuvent arriver ces deux prochains mois. Honda est absolument engagé dans ce sport pour améliorer leur moteur. Honda a une longue histoire dans le sport automobile donc ils connaissent leur business. Et nous savons tous qu’apporter quelque chose prend du temps. Nous faisons pleinement confiance à Honda, sur la foi des discussions que nous avons eues avec eux à propos de leurs problèmes. »

Selon Monisha Kaltenborn, Honda n’a jamais promis à Sauber que Mercedes l’aiderait à améliorer son moteur, ce qui dément ainsi certaines rumeurs tenaces dans le paddock.

Quoi qu’il en soit, cette saison n’est pas de tout repos pour Sauber, qui a dû être privée de Pascal Wehrlein pour les premières courses. Blessé à la Course des Champions, l’Allemand avait été remplacé par Antonio Giovinazzi.

« Ce ne fut pas facile à avaler » réagit Kaltenborn. « Nous étions tous excités par le début du partenariat de Pascal avec notre équipe, et puis, les choses ont tourné dans une direction totalement différente, et nous n’y étions pas préparés. Nous avons été fortement perturbés. Ces voitures sont très exigeantes physiquement et si vous ratez un peu d’entrainement, vous ne revenez pas pour le lendemain. Donc Pascal a plus ou moins retrouvé son bon niveau physique, et sa 8e place, le week-end dernier, l’a montré. »

« Avec l’autre jeune homme, Antonio Giovinazzi, je me suis senti désolée pour lui, puisqu’il voulait vraiment faire du bon boulot. En Australie, c’était vraiment très impressionnant. En Chine, c’est malheureux qu’il ait eu deux accidents. Ce fut un week-end coûteux, puisque vous préféreriez dépenser de l’argent dans le développement, et non pour reconstruire une voiture. Mais vu ce que nous pouvons offrir à nos pilotes, je ne pourrais pas dire que nous en sommes mécontents. »