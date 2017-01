Monisha Kaltenborn est une femme soulagée. Grâce à la 9e place obtenue par Felipe Nasr au Brésil, l’écurie qu’elle dirige a évité de finir à la dernière place du championnat des constructeurs et peut ainsi entrevoir un avenir plus viable financièrement. Mais l’Autrichienne a bien failli manquer son pari, elle qui assurait en milieu de saison que finir 11e « n’était pas une option » pour Sauber…

« Eh bien, pendant un moment, ça n’allait pas très très bien ! Au Mexique, avec la 11e place de Marcus Ericsson, nous pensions vraiment que ça allait le faire pour un point, mais ça n’a pas marché. Un peu auparavant, nous évaluions comment les choses se passaient, et elles commençaient à s’améliorer lentement, lentement… Et ensuite, est arrivé le Mexique, où nous pensions que, peut-être, ce pourrait être la bonne… mais malheureusement non. Mais ensuite, bien sûr, est arrivé le Brésil. Donc ces montagnes russes nous ont finalement profité ! »

Si Sauber a pu passer devant Manor, c’est en grande partie en raison de l’amélioration générale de la performance de la voiture… qui doit beaucoup aux nouvelles ressources apportées après le rachat par Longbow Finance en cours de saison.

« L’arrivée des investisseurs a marqué le début d’une ère totalement nouvelle pour Sauber. Pas seulement parce que le fondateur de l’écurie n’est plus actionnaire, c’est la première fois que cela arrive... mais vous sentez vraiment qu’un chapitre totalement nouveau a été ouvert » a commenté Kaltenborn, visiblement satisfaite.

« Nous avons de la stabilité, nous avons suffisamment de soutien financier, nous sommes capables de travailler de nouveau comme nous le voulons, pour progresser, ce qui nous a permis de revenir sur un vrai travail de développement – nous pouvions mettre en place les évolutions que nous avions prévues depuis longtemps, que nous avions prêtes dans nos tiroirs, prêtes à être utilisées. Vous ressentez tout cela dans l’équipe, dans la motivation. Vous pouviez aussi voir les changements sur notre manière d’aborder les courses, sur notre stratégie, avec l’arrivée de nouvelles personnes, cela a fait une grande différence. »

Sauber devait absolument marquer un point en 2016… mais devait aussi développer sa monoplace pour l’an prochain, 2017 étant l’année d’un vaste changement réglementaire. Choisir entre ces deux années n’a pas dû être aisé pour Monisha Kaltenborn…

« Je pense que ce n’était pas aussi difficile que durant les années précédentes, parce que vous saviez depuis le début que vous pourriez simplement faire un nombre de choses limitées en même temps. La difficulté, c’était davantage de tout bien faire, de manière à être les premières voitures des écuries avec lesquelles nous roulions à l’arrière du peloton. Ensuite, si quelque chose arrivait devant, il fallait s’assurer de ne pas faire d’erreurs et d’être patient. »

« Quand tout cela est arrivé, nous avons saisi cette opportunité et avons ramené un point à la maison. C’était un défi bien plus grand, parce que vous ne pouviez pas développer beaucoup plus la voiture, ce n’était simplement pas possible. Peu importe ce que nous avions mis en place, nous savions que ce ne serait pas un bond gigantesque en avant, mais que cela nous ferait tout de même progresser. »

Sauber, face aux impératifs de la saison 2016, a tout de même pris du retard dans le développement de sa future monoplace. C’est la raison pour laquelle l’écurie n’utilisera qu’un moteur V6 Ferrari 2016 gelé en 2017, afin de se concentrer sur la conception aérodynamique de la monoplace.