Antonio Giovinazzi n’a certes pas réussi à franchir l’étape de la Q2 à Melbourne, mais il faut dire qu’il a des circonstances atténuantes, et non des moindres. Le jeune pilote italien n’a pas disputé la moindre séance d’essais libres vendredi, puisqu’il a remplacé au pied levé Pascal Wehrlein, insuffisamment préparé suite à sa blessure au dos qu’il a traînée tout l’hiver.

Le vice-champion du GP2 avait déjà remplacé Pascal Wehrlein lors de la première semaine des essais de Barcelone, mais chacun dans le paddock pensait que l’Allemand tiendrait sa place à Melbourne.

Du reste, tout le monde a été surpris par la décision de Sauber, y compris… Antonio Giovinazzi lui-même.

« J’ai reçu un appel simplement ce matin. J’ai reçu un message de Ferrari et de mon manager. Ils m’ont en fait informé hier soir, mais à une heure trop tardive. J’étais déjà dans mon lit ! Je l’ai découvert ce matin, quand je me suis réveillé. »

« J’ai pensé tout d’abord que c’était une blague ! Mais ensuite, j’ai réalisé que c’était vrai, donc je suis arrivé ici et j’ai immédiatement essayé de travailler vraiment vite avec les ingénieurs et avec mon équipe. Pour être honnête, je ne peux pas croire que je sois ici. C’est un rêve qui devient réalité pour moi, un rêve d’enfance : celui de courir en Grand Prix ! »

16e, à deux dixièmes de la Q2 et de son coéquipier, Marcus Ericsson, Antonio Giovinazzi n’a pas à rougir de sa prestation.

« Je suis déjà vraiment heureux de ma performance. Après mon deuxième relais, j’étais un peu derrière Marcus, et j’ai essayé de pousser un peu plus, et j’ai commis une erreur au virage 15 ».

« Pour être honnête, c’était ma première qualification, donc je m’attendais déjà à avoir moins que ce que j’ai eu ! Donc je suis vraiment heureux de ma performance. Être seulement quelques dixièmes derrière Marcus, qui a plus d’expérience dans la voiture, et en F1… je pense que c’est suffisamment bon. »

« Demain sera encore une longue course, tout peut arriver. Nous avons simplement besoin de faire le même travail que j’ai fait aujourd’hui. Et nous verrons où nous sommes à la fin. »