Même avec son moteur Ferrari 2016, Sauber ne fut pas l’équipe la moins compétitive à Melbourne en qualification, mais n’a guère brillé non plus. Marcus Ericsson (15e) a tout de même réussi à passer en Q2, alors que Antonio Giovinazzi (16e) a manqué le coche pour deux dixièmes.

Le Suédois se satisfait d’avoir battu son coéquipier ainsi qu’une Renault, une Haas, une McLaren ou une Williams lors de la Q1.

« C’était une première qualification convenable pour nous. Tout au long du week-end, nous avons travaillé dur pour maximiser notre package actuel. J’ai réussi à faire un bon tour en Q1, ce qui fut suffisant pour nous faire passer en Q2. »

« La seconde qualification a bien démarré, mais ensuite je suis parti un peu au large au virage 9, donc j’ai perdu un peu de temps au tour. La 15e place est une position convenable pour démarrer le premier Grand Prix de la saison. »

Antonio Giovinazzi, qui remplace Pascal Wehrlein, forfait, a échoué aux portes de la Q2 pour sa première qualification en F1.

« Ce fut un jour spécial pour moi car j’ai commencé mon premier week-end de Grand Prix en F1. Je suis vraiment heureux de ma performance aujourd’hui. J’étais seulement à quelques dixièmes de la Q2. Ce sera une longue course demain, beaucoup de choses peuvent arriver à Melbourne. Je ferai de mon mieux pour être le plus performant possible. »