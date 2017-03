Antonio Giovinazzi, qui remplaçait une nouvelle fois Pascal Wehrlein, blessé, a bénéficié d’une deuxième journée de tests fort productive dans la Sauber. L’Italien a enchaîné relais en pneus tendres et ultratendres, mais aussi en pneus pluie et intermédiaires. Il a également travaillé sur les réglages, et a conclu la journée avec un 5e temps, pour 84 boucles à son actif.

Un esprit taquin pourrait relever que le rookie Giovinazzi n’a commis aucune faute, alors que Lance Stroll est sorti trois fois de la piste en deux jours avec Williams...

« C’était un autre jour positif. Nous avons été capables de tester différents composés de pneus sur le mouillé comme sur le sec. Dans l’ensemble, je suis satisfait de ces deux jours de tests, durant lesquels j’ai été capable d’accomplir une bonne quantité de tours et d’engranger plus d’expérience » se réjouit le vice-champion du GP2.

Antonio Giovinazzi pourrait devoir céder sa place le 7 mars prochain, lors de la deuxième séance d’essais, au titulaire habituel. Mais encore faut-il que Pascal Wehrlein soit rétabli…