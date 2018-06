Au terme d’une journée marquée par leur duel passionnant, Sébastien Ogier et Thierry Neuville se tiennent dans un mouchoir de poche avant la dernière étape du Rally Italia Sardegna.

Alors que le soleil perçait enfin les nuages au nord de la Sardaigne, Sébastien Ogier (Ford Fiesta) et Thierry Neuville (Hyundai i20) échangeaient coup sur coup lors des sept spéciales du jour. De retour à Alghero, le Français préservait 3’’9 d’avance sur son rival.

Leader du Championnat du Monde FIA des Rallyes avec dix-neuf points d’avance sur Sébastien Ogier, Thierry Neuville remportait pourtant trois spéciales contre deux pour le pilote M-Sport Ford.

En tête au petit matin, Sébastien Ogier creusait d’abord le trou pour avoir près de vingt secondes de marge. Néanmoins, le quintuple Champion du Monde en titre se montrait trop prudent sur la célèbre spéciale de Monte Lerno. Thierry Neuville en profitait alors pour revenir à cinq secondes.

L’après-midi, la température montait encore d’un cran. Dans des conditions radicalement différentes de la veille, tous deux rencontraient des problèmes. D’une part, Sébastien Ogier calait au départ d’Ittiri. De l’autre, Thierry Neuville crevait sur la spéciale suivante et n’avait plus le droit à l’erreur sur les deux derniers tests du jour puisqu’il n’avait embarqué qu’une roue de secours.

« C’est vraiment serré », confiait le leader. « J’ai attaqué fort cet après-midi. J’étais vraiment en colère après la dernière spéciale de ce matin. Tout le temps perdu vient de là. Il y a de la pression, mais c’est comme ça depuis le début du week-end. Nous devrons nous battre si nous voulons gagner. »

« Je savais que toute crevaison supplémentaire me ferait perdre beaucoup de temps », répliquait Thierry Neuville. « Nous avons choisi de poursuivre notre offensive. C’était un risque qu’il fallait prendre et nous nous en sommes bien sortis malgré quelques pierres à éviter. Le match reste ouvert et ce sera fascinant demain. »

Les batailles faisaient rage à tous les étages. Derrière le duo de tête, Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) et Esapekka Lappi (Toyota Yaris) se livraient à un duel interne pour la dernière marche du podium. Si l’aîné ne parvenait jamais à avoir sept secondes d’avance sur son cadet, il ralliait l’arrivée de la dernière spéciale avec une marge de 5’’3.

Le coup de théâtre arrivait sur le routier pour revenir au parc d’assistance d’Alghero. La voiture de Jari-Matti Latvala s’arrêtait, alternateur visiblement touché par une pierre. Malgré tous leurs efforts, le Finlandais et son copilote Miikka Anttila devaient renoncer.

Hayden Paddon (Hyundai i20) et Mads Østberg (Citroën C3) se retrouvaient alors promus quatrième et cinquième. Mads Østberg avait d’abord l’avantage, mais le Néo-Zélandais prenait le dessus en matinée avant de contenir le retour du Norvégien. Les deux hommes se tenaient en 2’’1 au terme de l’étape.

Ils devançaient Craig Breen (Citroën C3), auteur d’une journée frustrante, et le leader du WRC 2, Jan Kopecký (Skoda Fabia R5). Malgré une crevaison dans la dernière spéciale, Ott Tänak (Toyota Yaris) remontait au huitième rang après ses problèmes moteur de la veille. Martin Prokop (Ford Fiesta) et Nicolas Ciamin (Hyundai i20 R5) complétaient le top dix.

Dimanche, la dernière étape se formera de deux boucles de deux spéciales sur la côté nord d’Alghero. Les 42,04 kilomètres chronométrés s’achèveront sur une Power Stage spectaculaire le long de la plage. Les cinq pilotes les plus rapides s’y verront offrir des points bonus.