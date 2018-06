Jeudi matin, Jari-Matti Latvala s’est offert le meilleur temps d’un shakedown inhabituellement humide au Rally Italia Sardegna.

Au terme des 3 510 mètres d’Olmeda, Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) devançait Hayden Paddon (Hyundai i20) pour 8/10e de seconde. Le Néo-Zélandais précédait d’un seul dixième seulement le trio formé par Thierry Neuville (Hyundai i20), Esapekka Lappi (Toyota Yaris) et Ott Tänak (Toyota Yaris).

Pour le troisième rallye de suite, Jari-Matti Latvala signait le meilleur temps du shakedown. Si une rupture de suspension l’éliminait en Argentine et au Portugal, le Finlandais ajustait sa préparation afin d’éviter le « jamais deux sans trois ».

« J’ai pris de temps que d’habitude pour les reconnaissances », confiait-il. « Je me suis arrêté à certains endroits pour retirer des pierres, observé celles qui ne pouvaient pas être déplacées, mais aussi essayé de distinguer plus clairement les lieux où il vaut mieux éviter une pierre plutôt que rouler dessus. La hauteur de caisse sera plus haute ici. Cela devrait aider à gérer les impacts. Je vais aussi être moins agressif en entrée de virage. Et même si nous n’avons pas eu le temps de travailler sur les suspensions entre le Portugal et la Sardaigne, il faut reconnaître que j’ai piloté de manière trop agressive. »

Son équipier Esapekka Lappi avait donné le ton lors du premier passage sur ses routes de terre. Hayden Paddon prenait ensuite les commandes sur ses deux tentatives suivantes avant que Jari-Matti Latvala n’emporte la mise sur son quatrième et dernier passage.

Si un fin crachin s’abattait sur le parc d’assistance d’Alghero, le temps était légèrement plus sec sur la spéciale, où les gommes dures de Michelin ne s’avéraient pas être les adaptées. Sébastien Ogier (Ford Fiesta) et Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) se faisaient ainsi piéger en endommageant de la carrosserie sur le côté droit de leurs voitures.

Le top 10

1. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris 1’53’’9

2. Hayden Paddon Hyundai i20 +0’’8

3. Thierry Neuville Hyundai i20 +0’’9

3. Esapekka Lappi Toyota Yaris +0’’9

3. Ott Tänak Toyota Yaris +0’’9

6. Sébastien Ogier Ford Fiesta +1’’4

7. Elfyn Evans Ford Fiesta +2’’2

8. Teemu Suninen Ford Fiesta +2’’8

9. Andreas Mikkelsen Hyundai i20 +3’’2

10. Craig Breen Citroën C3 +3’’6