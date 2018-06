Sébastien Ogier a repris la tête du Rally Italia Sardegna vendredi après-midi. Le début de la deuxième boucle a réservé quelques surprises et bouleversé le classement de l’épreuve.

De nouvelles averses torrentielles faisaient leur apparition juste avant le second passage de Tula (22,12 km). Dans des conditions encore plus détrempées que ce matin, Sébastien Ogier (Ford Fiesta) prenait les choses en main en signant le scratch avec plus douze secondes d’avance sur ses concurrents. Cinquième à mi-journée, le quintuple Champion du Monde en titre s’emparait alors des commandes tout en restant mesuré.

« Je n’ai pas fait d’erreur », confiait-il. « Il était impossible d’attaquer tant c’était piégeux. »

Sa satisfaction contrastait avec le déception d’Andreas Mikkelsen (Hyundai i20). Reparti d’Alghero avec quatorze secondes d’avance, le Norvégien manquait d’abord un virage avant de devoir rallier l’arrivée de la spéciale sans le deuxième rapport. Enfin, sa voiture s’arrêtait définitivement et le contraignait à l’abandon après une glissade sur le final de Castelsardo.

Sur Tula, les écarts se creusaient à la faveur d’un terrain de plus en plus glissant au fil des passages. Après avoir perdu de précieuses secondes, Thierry Neuville (Hyundai i20) signait le troisième temps sur Castelsardo, ironiquement sèche à certains endroits, pour garder la deuxième place à 10’’9 de Sébastien Ogier.

De son côté, Ott Tänak (Toyota Yaris) profitait du passage à l’assistance pour ajuster son différentiel dans le but de mieux négocier les virages. Si l’Estonien ne parvenait pas à tenir le rythme des leaders, l’Estonien restait toutefois troisième à 4’’1 du Belge.

Sur Tula toujours, Teemu Suninen (Ford Fiesta) rétrogradait du quatrième au septième rang avant de revenir aux portes du podium grâce à son scratch sur Castelsardo. Le Finlandais pointait à 17’’1 d’Ott Tänak, mais ses compatriotes Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) et Esapekka Lappi (Toyota Yaris) le suivaient de près. Dixième à mi-journée, Esapekka Lappi passait en sixième place à seulement 1’’6 de son expérimenté équipier.

Malgré un moteur calé et une escapade dans un dégagement, Hayden Paddon (Hyundai i20) restait huitième derrière Mads Østberg (Citroën C3). Neuvième, Craig Breen (Citroën C3) perdait à nouveau du temps lorsque sa voiture calait alors qu’il tirait le frein à main sur Tula.