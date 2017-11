Pierre Gasly continuera son apprentissage de la F1 au Brésil ce week-end et cette fois-ci, il espère enfin être débarrassé de ces problèmes de V6 qui avaient tout à fait compromis son week-end mexicain. Le Français se méfie de la piste brésilienne, mais espère tout de même la pluie, qui pourrait mettre en valeur l’aérodynamique de sa Toro Rosso.

« J’espère que nous pourrons avoir des conditions délicates au Brésil, comme l’an dernier. Au Brésil, c’est là où la puissance compte le plus, donc nous savons que ce sera assez difficile pour nous face aux Williams, avec leur moteur Mercedes, ou face aux Force India. Et les Haas sont assez rapides en lignes droites aussi. »

« Nous savons que sur le papier, ce n’est pas vraiment bon pour nous, mais s’il pleut, et si les conditions sont délicates, alors, il y aura quelques opportunités, et tout pourra arriver. Il semble qu’il va pleuvoir au Brésil donc ce pourrait être bon pour nous. »

Pierre Gasly espère que sa voiture sera plus performante, à la régulière, lors de l’ultime course de la saison.

« Ensuite nous partons à Abu Dhabi, c’est une piste que j’aime vraiment, et j’espère qu’elle conviendra un peu mieux à notre voiture. Nous serons en position, je l’espère, pour nous battre pour un point lors des deux dernières courses. Bien sûr l’objectif est de conduire aussi bien que possible et se battre pour un top 10 serait vraiment bon. »

Si l’on s’extirpe de cet horizon de court terme, le jeune homme a pris le temps de réaliser ce que son nouveau statut de pilote de F1 avait changé pour sa vie quotidienne.

« Cela fait quelques semaines maintenant que je suis devenu un pilote de F1, et ma vie a un peu changé. J’ai beaucoup plus d’appels manqués sur mon téléphone ! Quand je suis de retour dans ma ville, quand je vaque à mes occupations habituelles (par exemple dimanche dernier, je suis allé jouer au football avec des amis), des gens arrivent pour me voir et me disent ‘Ah vous êtes le nouveau pilote français en F1 ! C’est bien !’ et ils parlent de cela, donc les gens me connaissent un peu mieux aujourd’hui. »

« Mais ma vie est toujours la même. Quand je rentre chez moi, je vois toujours mes parents et ils se comportent avec moi de la même façon, et nous avons toujours les mêmes dîners. Bien sûr, il y a plus de choses à organiser, plus de gens à voir, donc ce n’est pas facile de gérer ce genre de choses. Quand je suis de retour chez moi je joue toujours à des jeux de F1, quand je le peux. Ma vie a changé, oui, un peu, mais au fond, je suis toujours la même personne. »