Il n’y avait pas beaucoup d’enjeu en qualifications ce samedi pour les McLaren. Condamnés à partir aux deux dernières places en raison de lourdes pénalités moteur, Stoffel Vandoorne et Fernando Alonso n’ont guère brillé à Bakou.

Le double champion du monde a signé le 16e temps de la Q1. A la régulière, il n’a donc pas assuré sa place en Q2, sur un circuit où la puissance moteur compte beaucoup.

« Nous avons fait du bon travail aujourd’hui en termes de préparation de course. Nous avons seulement utilisé un train de pneus, et nous avons fait quelques vérifications avec peu d’essence. »

« Nous savons que nous ne sommes pas compétitifs ici, mais la course sera longue et exigeante. Nous avons vu de nombreuses erreurs commises par presque chaque pilote, et nous devrons éviter d’en commettre demain. »

« Dans ce genre de course, vous devez essayer de finir le Grand Prix, pour récolter des données pour l’équipe et continuer à développer la voiture. Nous devons nous assurer de rester loin des murs demain. Espérons aussi que nous pourrons finir dans les points » conclut un Fernando Alonso visiblement bien optimiste.

Stoffel Vandoorne a réalisé le 19e temps de la qualification, ne réussissant pas même à battre les deux Sauber (Jolyon Palmer n’a pas pris part à la séance). Le Belge, malgré ses pénalités moteur, ne reculera pas de position puisque la situation est encore pire pour son coéquipier !

« Je pense que j’étais de toute façon destiné à partir 19e ce week-end ! »

« Il n’y a pas eu de grosses surprises pour nous. Nous nous sommes toujours concentrés sur la course. Ce samedi ne signifie pas grand-chose, en fait. Nous nous sommes toujours attendus à souffrir un peu ici. Nous n’avons pas été dans le rythme tout le week-end, donc voyons ce qui arrive demain. »

« C’est un circuit délicat. Les longues lignes droites refroidissent les freins et les pneus, donc les zones de freinage sont très difficiles à bien négocier. Il y a vraiment des opportunités sur ce circuit – nous avons vu des pilotes partir au large à chaque session, donc nous essaierons d’en bénéficier. »