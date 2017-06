Lewis Hamilton a écarté récemment le fait que Sebastian Vettel ait dérivé de manière non intentionnelle vers lui, à Bakou.

Selon le Britannique, le coup de roue était forcément volontaire.

"Nous sommes des champions du monde," rappelait-il.

Mika Salo, qui officie de temps en temps comme commissaire de course pour le compte de la FIA, n’exclut pourtant pas cette possibilité.

"Dans l’émotion du moment, on peut faire beaucoup de bêtises et ne plus prêter attention à des choses basiques. Selon moi, il est possible que son volant ait tourné de manière non intentionnelle lorsqu’il a brandi son poing à Hamilton", explique l’ancien pilote de F1.

"Mais c’est aussi vrai que Vettel a tendance à réagir de manière un peu trop excessive !"

Est-ce une stratégie de défense exploitable au cas où Vettel venait à être convoqué devant le Tribunal de la FIA ? Pourquoi pas...

"Il n’a jamais dit après la course qu’il avait donné un coup de roue intentionnel," rappelle une source proche de la FIA.

Il y a eu une nouvelle réaction de la part d’un pilote face à cet incident, celle de Nico Hulkenberg.

"Je peux comprendre à la fois la pénalité et la réaction de Vettel. Quand vous le connaissez, vous savez à quel point il peut monter dans les tours durant une course. Ce que Lewis a fait est assez drôle mais Sebastian n’avait pas à réagir ainsi."

"Mais, en tant que pilote, les émotions deviennent parfois très fortes et ce genre de choses (un coup de roue) peut arriver lors d’une bataille."