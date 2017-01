Mika Salo a couru en F1 pour Lotus, Tyrrell, Arrows, BAR, Sauber, Toyota, et bien entendu pour Ferrari, en 1999. Chez les Rouges, le Finlandais avait été à la fois le remplaçant de Michael Schumacher (qui s’était cassé la jambe à Silverstone, après une rude sortie de piste) et le coéquipier modèle d’Eddie Irvine, alors en lice pour le titre face à Mika Hakkinen.

Mika Salo connaît donc bien ce statut de deuxième pilote dans une écurie de pointe – et il pense que Valtteri Bottas, son compatriote, et nouveau coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes, y sera confronté qu’il le veuille ou non.

« Bottas a seulement un contrat d’un an pour le moment, ce qui est un peu étrange. Il a très peu de temps pour apprendre à connaître l’équipe, leurs méthodes de travail – tout. Lewis est un problème supplémentaire. Il est clairement le numéro 1 dans l’écurie, et il est dégoûté d’avoir raté le titre mondial l’an dernier, donc il fera tout pour le récupérer. »

Selon Mika Salo, Mercedes ne devrait pas même traiter ses deux pilotes à égalité. « Je ne le pense pas. D’accord, Mercedes fera rouler deux bonnes voitures de toute façon, mais s’il y a quelque chose de nouveau et de meilleur, alors, bien sûr, cet élément ira à Lewis. »

Tout n’est pas cependant noir dans le constat de Mika Salo. Le Finlandais « pense » que Bottas peut battre Hamilton. « Peut-être pas en vitesse pure, mais grâce à sa constance – ce pourrait être une surprise pour Lewis. »

« Chaque année, sa constance a été impressionnante. Il n’a commis que de rares erreurs, ce qui est normal. Mais il a battu son coéquipier en étant simplement constant. Il n’a cessé de marquer des points, tout le temps, et n’a subi aucun abandon, et c’est ainsi que vous gagnez des championnats. Cette année nous montrera vraiment ce dont il est capable en F1. »

Valtteri Bottas doit sa place chez Mercedes à la retraite surprise de Nico Rosberg. Mika Salo fait partie de ceux qui n’ont pas compris la décision du champion du monde allemand.

« Si vous êtes un pilote de course, vous êtes un pilote de course, vous ne pouvez rien y faire. Je suis très surpris qu’il ait simplement décidé de ne plus être un pilote de course. C’est difficile à dire pourquoi – seul lui le sait. Peut-être savait-il que Lewis serait plus fort que jamais en 2017. Peut-être était-il un peu effrayé de ce combat. C’est mentalement très fatigant de mener tout ce combat pendant une année entière. »