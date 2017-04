Les essais libres 3 démarrent encore sous une forte chaleur sur le circuit de Sakhir, ce qui ne va pas inciter les pilotes et les équipes à beaucoup tourner lors des premières minutes. En effet les qualifications, comme la course, se disputeront à la tombée de la nuit.

Sur une piste à plus de 40°C, Carlos Sainz, Romain Grosjean et Sebastian Vettel sont les premiers à prendre la piste pour un tour d’installation. Le Français se plaint tout de suite d’un énorme sous-virage sur sa Haas F1 et il demande à son équipe de vérifier les données.

Au bout de 10 minutes les premiers chronos sont signés par les deux pilotes Force India, dans la zone des 1 minute et 34 secondes, vite battus par Carlos Sainz. Il faut attendre 15 minutes de plus pour avoir une amélioration de la part de Daniil Kvyat, en 1:33.934.

Cela s’agite enfin un peu plus après la mi-séance : Massa passe en tête en 1:33.720, battu par Max Verstappen en 1:33.249. Grosjean continue à se plaindre de sa voiture... et se crashe !

Le drapeau rouge est brandi : le Français a percuté la barrière de pneus à la sortie du virage n°4 et a abîmé son aileron avant et, peut-être, une suspension. Il parvient à redémarrer sa Haas F1 et à rentrer au garage, ce qui permet de lever le drapeau rouge avec 18 minutes restantes pour les pilotes. Ils sont peu à avoir signé un chrono significatif pour le moment.

Kimi Raikkonen améliore le meilleur temps en 1:32.785, Nico Hulkenberg place sa Renault juste derrière lui alors que Valtteri Bottas bat le Finlandais de 31 millièmes. Le pilote Mercedes est lui-même battu de 4 millièmes par Vettel, en 1:32.750. Il reste 10 minutes dans cette séance.

Felipe Massa lance son tour rapide, qu’il boucle à la 4e place, à 51 millièmes de la 1ère place de Vettel seulement. La Williams est dans le rythme de Ferrari et Mercedes, à cet instant de la séance en tout cas. Malheureusement pour les fans, Hamilton ne boucle pas son tour rapide et préfère rentrer dans les stands, alors qu’il reste 8 minutes. Il est classé 9e pour moment, à 1s3 de Vettel.

Bonne nouvelle pour Romain Grosjean : sa Haas VF-17 n’a finalement pas été trop endommagée et il peut repartir en piste à 6 minutes de la fin de la séance. Le Français va tenter de signer un chrono et surtout vérifier que sa voiture est en ordre avant les qualifications, qui démarreront à 17h (heure française).

A part Nico Hulkenberg, tout le monde ressort dans les dernières minutes, avec les pneus super tendres, afin de tenter un dernier tour rapide.

Verstappen améliore le meilleur temps de la L3 en 1:32.194, Hamilton prend le 2e temps en 1:32.304. Vettel, Bottas et Raikkonen, qui sont 3e, 4e et 5e, ne tentent finalement pas d’améliorer leur temps alors que Grosjean se plaint d’un manque de puissance pour conclure cette dernière séance d’essais libres.