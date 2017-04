C’est sous une température ambiante de 36° que va se disputer la première séance d’essais libres du Grand Prix de Bahreïn, troisième manche du championnat 2017 de F1.

Le circuit de Sakhir est traditionnellement très sale le vendredi matin et on peut donc s’attendre à voir les chronos s’améliorer sensiblement cet après-midi (début de soirée) et bien sûr demain matin et l’après-midi en qualification.

Les premiers pilotes s’élancent pour boucler un premier tour d’installation dès l’ouverture de la piste. On peut remarquer chez McLaren qu’il y a de l’expérimentation dans l’air, car l’équipe de Christian Horner utilise des capteurs électroniques pour effectuer diverses mesures alors que chez McLaren, c’est de la peinture qui a été apposée sur l’avant de la monoplace afin de visualiser les flux d’air.

C’est Daniel Ricciardo qui signe les premiers chronos de la journée en 1’38"985 et 1’38"843. Ils sont ensuite plusieurs à se relayer en tête du classement :

Bottas (1’38"246), Hamilton (1’38"112, 1’37"355, 1’36"708), Sainz (1’36"079), Bottas (1’35"002) et Hamilton (1’34"636). La plus rapide des Ferrari, celle de Vettel, est en 4e position, mais en 1’36"934.

Kimi Raikkonen ne pourra pas faire mieux que son équipier, car il doit immobiliser se Ferrari qui dégage une fumée inquiétante au niveau du train arrière. Il reste 50 minutes dans cette première séance de la journée et c’est déjà fini pour le Finlandais.

Quelques minutes plus tard, Sergio Perez passe à l’offensive et se place en tête du classement après avoir bouclé un tour en 1’34"095. Felipe Massa prend la deuxième place en 1’34"246. Mais quelques instants plus tard, Sebastian Vettel met tout le monde d’accord en 1’32"697. Il reste 30 minutes avant le drapeau à damier.

En fin de séance, alors que les équipes font de longues séries de tour afin d’évaluer les différents pneumatiques, c’est la McLaren de Stoffel Vandoorne qui tombe en panne en piste.

C’est donc Sebastian Vettel qui signe le meilleur temps de cette première séance, mais les chronos vont s’améliorer d’ici la qualification de demain et on peut penser que les Mercedes vont se rapprocher de la Ferrari du champion allemand très bientôt…