Carlos Sainz estime que le risque est faible de voir Fernando Alonso décider de mettre un terme à sa carrière en Formule 1 après cette saison.

Le double champion du monde espagnol avait en effet prévenu à plusieurs reprises l’an dernier : si les nouvelles monoplaces ne s’annoncent pas à nouveau très sympathiques à piloter, il penserait sérieusement à se tourner vers d’autres disciplines, comme l’Endurance et les 24 Heures du Mans.

"J’ai passé beaucoup de temps dans le simulateur de Red Bull cette semaine, pour tester notre Toro Rosso de 2017. C’est très rapide et très impressionnant !" lance Sainz.

"Ces Formule 1 sont indéniablement très performantes, avec des niveaux de charge aérodynamique digne des années dorées de la F1 vers 2005. Les pneus plus larges se dégradent moins et cela nous permet d’attaquer plus."

"Je pense que Fernando aura bien du mal à décider de prendre sa retraite après avoir testé ces nouvelles Formule 1," ajoute l’Espagnol.

En a-t-il déjà discuté avec Alonso ?

"Non, je n’ai pas autant de contacts avec Fernando que ça. Moins que ce que les gens croient de toute façon. En fait je ne sais même pas ce qu’il fait pendant l’intersaison. Mais je crois sincèrement que ces F1 2017 vont lui plaire."