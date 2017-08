La relation entre Carlos Sainz et Daniil Kvyat a sans doute atteint un point bas historique cette saison, après l’accrochage entre les deux Toro Rosso au départ du Grand Prix de Silverstone. Le pilote espagnol, aussi sanguin que confiant en ses propres capacités, reconnaît, dans une interview pour le site officiel de la F1, que l’équipe n’est pas satisfaite de cette situation.

« L’équipe fait son travail en nous disant à tous les deux qu’elle n’est pas contente – et elle essaie de s’assurer qu’une telle situation ne se présente plus. C’est une situation qui peut arriver une fois dans la vie. Et c’est arrivé à Silverstone. Et j’espère que c’était ma seule fois. »

Carlos Sainz (qui n’a pas été pénalisé à Silverstone, au contraire de son coéquipier) préfère remettre l’incident dans son contexte.

« Tout avait déjà commencé avec des problèmes en qualifications donc je voulais tout donner pour la course. Donc abandonner dès le premier tour, après un incident qui était hors de votre contrôle… c’est sûr que ce n’est pas ainsi que vous voulez finir un week-end ! »

A quel point cet incident a « tué » la relation entre les deux pilotes Toro Rosso ?

« Sur le moment, c’est sûr que ça a « tué » notre relation. Mais le temps apaise les choses – on dit que le temps guérit tous les maux ! Nous sommes tous les deux assez matures pour être capables de tourner la page et arrêter d’y penser… ça devrait au moins se passer de cette façon ! Nous nous connaissons très bien tous les deux et ce, depuis de nombreuses années. Nous avons connu des situations similaires en catégories junior. Il est temps de passer à autre chose ! »