Carlos Sainz espère cette année que le Grand Prix de Russie lui sourira davantage que lors des deux précédentes éditions.

En 2015, l’Espagnol avait été victime d’un très gros accident lors des essais libres, avant d’être finalement déclaré apte à participer à la course. Auteur d’une belle remontée, il avait dû abandonner. Et en 2016 il a été ralenti alors que les points étaient en vue !

"On me pose toujours des questions sur mon accident de 2015 quand je vais en Russie, mais je dois dire que ce qui m’a le plus impressionné c’est le soutien de l’ensemble des fans et de tout le paddock," se souvient Sainz.

"Je me souviens avoir posté une photo depuis l’hôpital pour montrer que tout allait bien et j’ai eu tant de messages sympathiques. C’est bien de voir comment le monde de la Formule 1 peut être solidaire dans ce genre de moments. Nous sommes une grande famille et les gens se soucient vraiment les uns des autres."

"Maintenant, j’estime que la Russie me doit un bon résultat ! En 2015, j’étais du coup parti du fond de la grille (Sainz avait manqué les qualifications) et remonté jusqu’en 6e position avant de devoir abandonner. Et l’an dernier j’ai été malchanceux qu’un morceau d’aileron vienne se coincer dans mon radiateur. Alors les points sont clairement mon objectif cette fois en Russie."

Sainz attend avec impatience de voir ce que va donner un virage en particulier avec les monoplaces de 2017.

"Le virage n°3 de ce circuit est très spécial, il est très long, dur pour le cou mais très agréable à piloter."