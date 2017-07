Carlos Sainz a été remis à sa place par l’ensemble du staff dirigeant de Red Bull : Christian Horner, Helmut Marko et Franz Tost.

L’Espagnol, qui avait déclaré jeudi qu’il ne roulerait probablement pas une 4e année pour Toro Rosso et qu’il visait dorénavant un top team, a provoqué la colère en interne.

Sainz sait donc qu’il doit calmer le jeu et va donc devoir discuter avec ses patrons.

"Je pense que tout cela a été un peu exagéré. Je ne pense pas avoir dit quelque chose d’étrange. Je suis un pilote ambitieux, il est très clair que mon premier objectif dans la vie est d’être un pilote Red Bull et de commencer à me battre pour des podiums avec eux," dit-il.

"J’ai bien conscience, comme ils l’ont dit, que je leur dois tout," reconnait Sainz. "Je dois ça à Toro Rosso et aux gens qui y sont pour être en F1. Mais j’ai des ambitions et mon ambition est d’être un pilote Red Bull un jour. Le plus tôt sera le mieux évidemment."

Pourquoi alors avoir dit qu’il ne serait "probablement" pas chez Toro Rosso ? Sainz admet une faute de langage...

"Peut-être que ce mot peut être interprété de plusieurs façons différentes... ce que j’ai voulu dire c’est que ce serait une situation étrange d’être une 4e année chez Toro Rosso."

"Je vais clarifier tout ça avec Christian et Helmut, c’est certain. Je n’ai aucun problème pour en discuter avec eux. Je n’ai que du positif envers Red Bull, mon engagement est total. Mais je ne regrette rien. J’ai dit quelque chose de très clair."

"J’ai vu comment cette histoire s’est développée, j’ai été un peu surpris mais ça arrive en Formule 1. Je vais en tirer les leçons et, à partir de maintenant, cela restera un peu plus en interne."