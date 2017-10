Carlos Sainz a réussi ses débuts dans la Renault : en qualifications hier, l’Espagnol a devancé son coéquipier (qui n’avait jamais été battu par Jolyon Palmer), pour signer le 8e temps en Q3. Il partira 7e après l’application de la pénalité à Max Verstappen.

« C’était impressionnant ! » confie le désormais ex-pilote Toro Rosso. « Je me suis tout de suite senti à l’aise dans la voiture. C’est vraiment énorme pour une première course avec une nouvelle équipe. Il y a évidemment des éléments qui sont nouveaux et qui nécessitent plus de temps pour être maîtrisés, pour qu’ils deviennent plus naturels. Mais ça viendra avec plus de kilométrage. Mais pour le moment ces débuts sont extrêmement prometteurs. Les petites choses que j’ai mentionnées : le volant, la direction, la pédale de freins… il faudra plus de temps pour les adapter à mes préférences. Mais je ne peux pas me plaindre. Merci à l’équipe de m’avoir permis de rouler en essais libres sans problème plus important. Je suis vraiment confiant pour la course, j’aime conduire une nouvelle voiture. »

En revanche, « par respect pour les deux équipes », Carlos Sainz a refusé de comparer directement les performances de la Renault et de la Toro Rosso.

Carlos Sainz peut en revanche directement se comparer à Nico Hülkenberg, y compris au classement des pilotes où il compte plus de points que l’Allemand. En tire-t-il quelque motif de fierté ?

« Quand vous observez les nombreuses séances de qualifications cette saison, alors, il a été plus rapide que nous chez Toro Rosso. Mais si vous regardez l’écart de points [34 contre 48 pour Sainz], alors, cela montre simplement à quel point nous faisions du bon travail chez Toro Rosso. Mon but est de connaître les mêmes dimanches avec Renault, et de rester devant ! »

On attendait que Carlos Sainz rejoigne plus rapidement Renault qu’il ne l’a fait cette saison, seulement trois courses avant la fin.

« Oui je savais qu’il y avait beaucoup de rumeurs à Singapour » confirme l’Espagnol. « Et oui, je savais qu’il y avait une possibilité de concrétiser le transfert à Singapour, mais ce n’est pas arrivé et je me suis alors forcé d’arrêter d’y penser. Et soudainement, après les qualifications à Suzuka, on m’a dit que ça arriverait à Austin. Ce fut une surprise formidable. »

Est-ce vraiment une opportunité de passer d’une écurie à une autre alors que la fin de la saison approche ?

« Je pense que c’est plus intelligent de le faire maintenant que pendant l’hiver, pour nous tous, parce que cela nous donne plus de temps. Le règlement ne change pas la saison prochaine, ce ne sera qu’une évolution. Et si je peux avoir un aperçu du fonctionnement de mon volant, de la pédale de frein, du confort de mon baquet… toutes ces petites choses peuvent à la fin faire une grande différence, et tout cela nous aidera dès le début des tests hivernaux à Barcelone, pour que nous nous mettions immédiatement à travailler. Par-dessus le marché, ces quatre courses nous donneront l’occasion de construire une relation plus tôt que prévu, avec les ingénieurs, les mécaniciens… ce qui est très important, comme je l’ai appris chez Toro Rosso. Le côté humain dans une équipe ne doit jamais être sous-estimé. »

En rejoignant Renault, Carlos Sainz, qui avait quasiment inscrit tous les points de Toro Rosso cette saison, donne une opportunité unique à l’écurie française de repasser devant la petite Scuderia au classement des constructeurs. Carlos Sainz n’a-t-il pas peur de passer pour un déserteur ?

« Non. Je me sens un peu triste parce que j’ai beaucoup d’amis chez Toro Rosso. Donc oui, je me sens désolé de quitter tant de personnes, mais c’est la F1. Et c’est comme quand vous avez une nouvelle petite amie, alors, vous ne regardez plus votre ex ! Vous tournez juste une nouvelle page. »

Carlos Sainz partira 7e à Austin ce dimanche. De quoi viser de bons points dès sa première course ?

« Bien sûr nous voulons les points, aucun doute. Et je suis le premier à les vouloir. Mais pour cela, il nous faut un week-end sans problème. Nous avons vu que Renault a pu à de nombreuses reprises rentrer en Q3, comme ce samedi, mais ensuite, en course, ça ne suit pas souvent. Le but, c’est une Q3 le samedi et les points le dimanche. La première tâche est accomplie. J’espère qu’il en ira de même ce dimanche. »