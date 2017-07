Carlos Sainz va-t-il quitter Toro Rosso pour Renault dès cette saison ? Dans le paddock de Silverstone, Christian Horner a affirmé que Red Bull laissera partir son jeune pilote – qui veut quitter Toro Rosso – si une indemnité de transfert suffisante était proposée par Renault. Mais que ce soit du côté de Renault ou de Red Bull, on a toujours démenti que Sainz changerait d’écurie dès le Grand Prix de Hongrie – sans rien démentir pour le mois d’août.

Maintenant, c’est au tour de Carlos Sainz lui-même de minimiser l’impatience de ses fans : il ne devrait pas changer d’écurie à l’occasion du prochain Grand Prix… et se dit même « sûr » de rester au sien de la petite Scuderia la saison prochaine.

« Je ne pense à rien, si ce n’est au prochain Grand Prix de Hongrie avec Toro Rosso » a confié le pilote espagnol.

« Beaucoup de personnes me demandent de commenter ces rumeurs. Pour moi, c’est simplement de la spéculation et je ne les commente pas. »

Après avoir déclaré qu’il souhaitait quitter Toro Rosso, Carlos Sainz s’était fait fermement recadrer par les dirigeants de Red Bull et par Franz Tost. Cette volée de bois vert n’a-t-elle pas, de toute façon, creusé un fossé irrémédiable entre Red Bull et Carlos Sainz ? Le principal intéressé ne le croit pas du tout et a même changé d’avis sur son avenir.

« Après l’Autriche, il a été clair entre nous que ce qui avait été dit avait été mal compris. A Silverstone, je jouais au tennis avec Christian Horner, et Helmut Marko était l’arbitre. Nous avons passé un très bon moment et tout est rentré dans l’ordre entre nous désormais »

« Je suis un pilote Red Bull, je fais partie du programme jeunes de l’entreprise et je suis sûr que je resterai chez Toro Rosso l’an prochain, pour essayer de régler tous les problèmes de l’écurie, à commencer par le Grand Prix de Hongrie. »