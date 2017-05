Sixième sur la grille de départ, Carlos Sainz affirmait hier qu’il se verrait bien terminer la course à cette même position et c’est ce qu’il a fait.

"Je pense que cela s’est très bien passé," raconte Carlos Sainz. "Cette fin de semaine a été parfaite. Je n’ai fait aucune erreur depuis jeudi et hier j’ai fait de bons tours en Q1, Q2 et Q3. Je termine cette course en sixième position devant une Mercedes. Un week-end parfait à Monaco, cela n’arrive pas tous les jours."

Hamilton était-il menaçant en fin de course ? "Non, je crois que nous étions assez rapides pour ne pas lui offrir la moindre occasion, ni à lui ni à la moitié du plateau qui est très compétitif cette année. Je devance plus de la moitié du plateau avec une belle marge et c’est beau."

Carlos Sainz s’est aussi accroché avec Sergio Perez durant le premier tour, mas heureusement, il n’en a pas trop souffert. "Cela aurait pu mal se terminer, mais j’ai eu de la chance. Je crois que Sergio s’est trompé dans ses calculs, car il aurait pu endommagé mon pneu avec son aileron avant. Lorsque vous faites les choses bien, cela se passe bien pour vous. C’était mon jour," ajoute le madrilène.