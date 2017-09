Carlos Sainz savait depuis quelques jours qu’il disputait ses dernières courses pour Toro Rosso avant de poser ses valises chez Renault l’année prochaine. Il est même question qu’il défende les couleurs du constructeur français dès le prochain Grand Prix de Malaisie au volant de la voiture de Jolyon Palmer…

Mais Carlos Sainz a décroché la quatrième place aujourd’hui à Singapour et Franz Tost – son patron – n’a pas tardé à lui lancé à la radio : "nous ne te laisserons pas partir !".

Il est donc probable que Sainz terminera sa saison avec Toro Rosso, car dans le même temps, Palmer a probablement sauvé sa tête en marquant les points de la sixième place cet après-midi.

"De l’extérieur, personne ne peut imaginer ce que nous avons dû faire pour signer ce résultat," raconte Carlos Sainz. "Je dois remercier l’équipe qui a tout le temps su ce qu’il fallait, notamment quand elle a décidé que je reste en piste avec mes vieux pneus intermédiaires alors que ceux qui étaient derrière moi avaient de nouvelles gommes. Ensuite, tout le monde est rentré pour chausser des ultra tendres alors que l’équipe m’a donné des super tendres et il y avait une seconde de différence entre ces deux types de pneus."

"En fin de course je me suis défendu et j’ai finalement gardé ma quatrième place. Il s’est passé des choses en course aujourd’hui, mais ce résultat est incroyable, même avec la pluie qui complique toujours tout ici. C’est probablement l’une des journées les plus importantes de ma carrière sportive, il faudra donc fêter ça !"

"J’ai maintenant 48 points au compteur et il est clair que j’ai bien progressé durant cette troisième saison de F1 pour moi. C’est une bonne chose d’être en mesure de profiter des opportunités durant ces courses folles et c’est probablement ce que je ne réussissais pas à faire avant. Je suis très content de terminer cette course devant des pilotes qui étaient plus rapides que moi," ajoute le pilote espagnol.