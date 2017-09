Carlos Sainz est évidemment au centre des attentions dans le paddock de Singapour. L’officialisation de son transfert de Toro Rosso à Renault pourrait avoir lieu aujourd’hui ou plus vraisemblablement demain.

Demeure encore une incertitude néanmoins : Jolyon Palmer pourra-t-il finir la saison au sein de l’écurie tricolore ou sera-t-il remplacé par Carlos Sainz dès la Malaisie ?

Fidèle à sa politique depuis plusieurs jours, l’Espagnol refuse de commenter directement ces rumeurs. Il y voit quoi qu’il en soit un signe positif : cela montre que sa cote dans le paddock grimpe.

« Je l’ai toujours dit : s’il y a des rumeurs autour de vous, cela signifie simplement que vous faites du bon travail, que des gens vous désirent. Donc pour moi, bien sûr, c’est une bonne chose. »

« Cela ne me distrait pas, pour être honnête : pour le moment, je sais que je cours pour Toro Rosso à Singapour et je me préparerai comme je l’ai toujours fait. »

Fermement recadré par Red Bull en juin après avoir exprimé ses envies d’ailleurs, Carlos Sainz a visiblement compris la leçon et manie désormais la langue de bois avec une prudence de Sioux.

« Je ne prête pas beaucoup d’attention à toutes ces affaires en cours autour de moi. Je m’appuie simplement sur l’équipe autour de moi et sur le groupe de gens qui m’entourent. Je pourrai m’inquiéter de ce qu’il va m’arriver, ou du timing [du mon transfert] quand tout sera clair pour moi. Alors je pourrai simplement me concentrer sur moi-même. »

« Mes ambitions, je pense que je les ai formulées très clairement par le passé : c’est d’essayer d’être champion du monde. Et peu importe le chemin pour y arriver : je prendrai le chemin le plus court. Pour le moment, ma carrière repose sur Red Bull et je leur fais entièrement confiance pour mon futur. Depuis juin [Sainz a été recadré pour avoir fait part de ses velléités de départ], il est clair que je vais simplement attendre et voir ce que Red Bull va décider pour moi. »