Carlos Sainz a-t-il mangé son chapeau ? Il y a simplement une semaine, le pilote espagnol assurait qu’il ne serait sûrement pas titulaire une 4e saison consécutive chez Toro Rosso. Ces déclarations lui ont valu un recadrage en règle de la part du Dr Marko, de Christian Horner ou encore de Franz Tost.

Dans le paddock de Silverstone, Sainz affirme désormais qu’il ne fera pas la moue s’il doit rester au sein de la petite Scuderia en 2018.

« Si je dois rester chez Toro Rosso, si c’est ce que je dois faire alors, je dirais oui. Les gens tendent à le percevoir comme une mauvaise nouvelle, mais je le vois plutôt positivement. C’est bon quand votre boss vous fait confiance pour une 4e année. Ce serait la première fois dans l’histoire qu’un pilote soit chez Toro Rosso pendant quatre ans. »

« Si je suis prolongé en juin ou en juillet, c’est parce que je fais du bon travail, alors, je dois être heureux de cette situation. Une 4e année en F1 signifie plus d’expérience. Je serai alors un pilote plus complet, et je serai davantage préparé. »