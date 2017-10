Carlos Sainz n’a pas manqué ses débuts chez Renault puisqu’il a signé le 8e temps aujourd’hui en qualification aux Etats-Unis. C’est assez remarquable puisqu’il découvrait sa nouvelle voiture ce week-end.

"Je me suis beaucoup amusé, mais cela n’a pas été facile," déclare Carlos Sainz, qui s’élancera 7e suite à la pénalité de Max Verstappen.

"Je ne savais pas vraiment comment ma voiture allait réagir aux modifications des réglages. Cette année, j’ai suivi les progrès de Renault très attentivement et j’étais vraiment impatient d’arriver chez eux."

"Renault a bien développé sa voiture tout au long de la saison et nous sommes aujourd’hui à la hauteur de Force India. Je suis arrivé ici sans avoir d’objectif en tête, je voulais seulement être le plus rapide possible au volant de cette voiture," ajoute le pilote espagnol.